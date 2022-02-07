Более 2500 нетрезвых водителей задержали в Псковской области за год

15:51, 07 февраля 2022, ПАИ

2 545 нетрезвых водителей задержали сотрудники ГИБДД в Псковской области за 2021 год. Об этом сообщил начальник Управления ГИБДД УМВД России по Псковской области Сергей Семенов на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 7 февраля.

Сергей Семенов уточнил, что из общего числа задержанных пьяных водителей 397 сели за руль в нетрезвом состоянии повторно.

Эксперт подчеркнул, что правонарушения, связанные с управлением транспортными средствами водителями в состоянии опьянения, представляют повышенную опасность. В то же время, по итогам года, в Псковской области наблюдается снижение практически на 25 % ДТП, совершённых с участием нетрезвых водителей, уточнил Сергей Семенов.