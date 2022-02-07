В России предложили разработать критерии немотивированной агрессии бездомных собак

16:50, 07 февраля 2022, ПАИ

Генеральная прокуратура Российской Федерации предложила разработать ряд критериев немотивированной агрессии бездомных собак. По этому критерию будет решаться вопрос о возвращении животных на улицы после стерилизации, пишет РИА Новости.

В ведомстве отметили, что из-за отсутствия таких критериев возникают сложности в принятии оперативных мер в отношении животных, которых нельзя вернуть в места обитания после стерилизации и представляющих опасность для жизни и здоровья граждан.

Напомним, что в России произошел ряд нападений бездомных собак на людей, в том числе со смертельным исходом. В Псковской области 26 января соседская собака сорвалась с цепи и покусала двоих малолетних детей и их мать.