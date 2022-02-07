Псковский спортсмен: Уверен, сейчас прибавится летающих лыжников
Псковский спортсмен, мастер спорта по биатлону Александр Кузьмин в эфире проекта ПАИ «Олимпийский дайджест» прокомментировал медаль российских спортсменов в прыжках на лыжах с трамплина.
«Мы привыкли, что здесь нет медалей, но сейчас каждый раз после Олимпиады своеобразный бум нового вида спорта, - отметил Александр Кузьмин. – Уверен, сейчас у нас прибавится летающих лыжников в стране».
Также спортсмен не исключил, что этот вид спорта станет популярнее в стране и начнут развиваться федерации.
Напомним, сборная России по прыжкам на лыжах с трамплина завоевала серебро в соревнованиях смешанных команд на Олимпийских играх в Пекине.
Слышали ли вы про биткоин?
Путин поздравил российских спортсменов с открытием «золотого счёта» на Олимпиаде в Пекине
Россия завоевала золото и серебро в скиатлоне у мужчин во время Олимпийских игр в Пекине