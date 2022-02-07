Псковский спортсмен: Уверен, сейчас прибавится летающих лыжников

17:45, 07 февраля 2022, ПАИ

Псковский спортсмен, мастер спорта по биатлону Александр Кузьмин в эфире проекта ПАИ «Олимпийский дайджест» прокомментировал медаль российских спортсменов в прыжках на лыжах с трамплина.

«Мы привыкли, что здесь нет медалей, но сейчас каждый раз после Олимпиады своеобразный бум нового вида спорта, - отметил Александр Кузьмин. – Уверен, сейчас у нас прибавится летающих лыжников в стране».

Также спортсмен не исключил, что этот вид спорта станет популярнее в стране и начнут развиваться федерации.

Напомним, сборная России по прыжкам на лыжах с трамплина завоевала серебро в соревнованиях смешанных команд на Олимпийских играх в Пекине.