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Спорт

Псковский спортсмен: Уверен, сейчас прибавится летающих лыжников

Псковский спортсмен, мастер спорта по биатлону Александр Кузьмин в эфире проекта ПАИ «Олимпийский дайджест» прокомментировал медаль российских спортсменов в прыжках на лыжах с трамплина.

«Мы привыкли, что здесь нет медалей, но сейчас каждый раз после Олимпиады своеобразный бум нового вида спорта, - отметил Александр Кузьмин. – Уверен, сейчас у нас прибавится летающих лыжников в стране».

Также спортсмен не исключил, что этот вид спорта станет популярнее в стране и начнут развиваться федерации.

Напомним, сборная России по прыжкам на лыжах с трамплина завоевала серебро в соревнованиях смешанных команд на Олимпийских играх в Пекине.

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