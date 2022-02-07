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«Будут драки палками»: Александр Кузьмин поделился ожиданиями в преддверии спринтерской гонки на Олимпиаде

Известный псковский спортсмен, мастер спорта по биатлону Александр Кузьмин поделился ожиданиями в преддверии спринтерской гонки на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине. Об этом он рассказал в эфире шоу Псковского агентства информации «Олимпийский дайджест» 7 февраля.

«Завтра будут спринты — мы увидим настоящее лыжное шоу. Уверен, будут падения, чуть ли ни драки палками, завтра будет всё», — отметил Кузьмин.

При этом гость медиацентра Псковского агентства информации напомнил, что завтра состоится хоккейный матч Россия – Финляндия. Александр Кузьмин считает, что у российской сборной есть все шансы на победу.

Напомним, 4 февраля в Пекине стартовали XXIV зимние Олимпийские игры. Они продлятся до 24 февраля. Спортсмены разыграют 108 комплектов наград в 15 дисциплинах семи видов спорта.

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