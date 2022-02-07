Кузьмин: Медали могут взять все при условии, что будут ошибаться другие
Псковский спортсмен, мастер спорта по биатлону Александр Кузьмин в эфире выпуска проекта ПАИ «Олимпийский дайджест» прокомментировал выступления российских биатлонисток на Олимпиаде.
Александр Кузьмин отметил, что стрельба у спортсменок была хорошая, и подчеркнул, что был уверен, что спортсмены не возьмут медалей. «Но Кристина [Резцова. — Прим. ПАИ] нас чуть не удивила, доли секунды — и она была бы вторая», — сказал он.
Он также уверен, что Александр Логинов покажет на Олимпиаде всю свою мощь и 100 % возьмёт медали, а Эдуард Латыпов не завоюет личную медаль, но поможет в эстафете. «Даниил Серохвостов способен удивить, но ещё молодой и зелёный», — отметил он.
«Кристина Резцова может побороться за медаль. Остальные [среди девушек. — Прим. ПАИ] не готовы выигрывать», — подчеркнул Александр Кузьмин.
В завершение спикер отметил, что медали могут взять все биатлонисты при условии, что будут ошибаться другие.
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