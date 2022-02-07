Контактировавших с больными COVID-19 не будут отправлять на карантин
Людей, контактировавших с больными COVID-19, теперь не будут отправлять на карантин. О новых правилах Роспотребнадзора рассказала главврач городской поликлиники Пскова Галина Невалённая.
Если вам был выдан больничный как контактному лицу, то с сегодняшнего дня он закрывается автоматически.
«Если появляются симптомы, то пациент переходит из категории контактировавших в категорию инфицированных с открытием больничного, как и положено», – пояснила Галина Невалённая.
С сегодняшнего дня открывать и закрывать лист нетрудоспособности при лёгких случаях коронавируса псковские врачи могут дистанционно.
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07 февраля 2022
По новым правилам Роспотребнадзора врачи поликлиник могут открыть и закрыть больничный по коронавирусу дистанционно