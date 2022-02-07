Контактировавших с больными COVID-19 не будут отправлять на карантин

22:24, 07 февраля 2022, ПАИ

Людей, контактировавших с больными COVID-19, теперь не будут отправлять на карантин. О новых правилах Роспотребнадзора рассказала главврач городской поликлиники Пскова Галина Невалённая.

Если вам был выдан больничный как контактному лицу, то с сегодняшнего дня он закрывается автоматически.

«Если появляются симптомы, то пациент переходит из категории контактировавших в категорию инфицированных с открытием больничного, как и положено», – пояснила Галина Невалённая.

С сегодняшнего дня открывать и закрывать лист нетрудоспособности при лёгких случаях коронавируса псковские врачи могут дистанционно.