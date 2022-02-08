Публикуем видео с места ДТП в Великих Луках, где сбили женщину
Женщину госпитализировали после наезда автомобиля в Великих Луках, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
По предварительной информации, водитель автомобиля «Фольксваген» совершил наезд на женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Пострадавшую госпитализировали, обстоятельства произошедшего выясняются. Фотографии с места ДТП смотрите здесь.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Слышали ли вы про биткоин?
07 февраля 2022
Сотрудники ДПС подтвердили опьянение водителя, протаранившего автобус в Печорском районе
07 февраля 2022
В Бурачках таможенники обнаружили незадекларированные части квадроцикла в частном транспорте