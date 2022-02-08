Прямое авиасообщение между Псковом и Калининградом планируется возобновить в марте

10:49, 08 февраля 2022, ПАИ

Возобновить авиасообщение между Псковом и Калининградом планируется в марте. Об этом Псковскому агентству информации сообщил директор аэропорта Пскова имени княгини Ольги Артём Тарасов.

«Сейчас мы ждем комиссию Росавиации по разрешению выполнения рейсов определенным авиакомпаниям. Когда примут решение, тогда будем говорить», - отметил Артём Тарасов. По его словам, точные данные появятся после 20 февраля. Директор аэропорта уточнил, что рейсы из Пскова в Калининград могут начать выполняться уже с 1 марта. «Рейс хороший, очень востребован. Мы его тоже ждем», - добавил Артём Тарасов.

Он напомнил, что в прошлом году данный рей выполняли две компании - «РусЛайн» и Red Wings.

На сайте губернатора Псковской области ранее было опубликовано обращение с просьбой возобновить авиасообщение между Псковом и Калининградом. Тогда руководитель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов ответил, что Псковская область заинтересована в осуществлении в 2022 году данного рейса. «В настоящее время вопрос возобновления авиамаршрута Псков - Калининград прорабатывается администрацией Псковской области совместно с авиакомпаниями», - написал он.

Отметим, за 2021 год Псковский международный аэропорт «Княгиня Ольга» обслужил 103 тысячи пассажиров.