Почему переболевшие COVID-19 псковичи могут не получить QR-код, рассказала Надежда Рагозина

13:04, 08 февраля 2022, ПАИ

В каких случаях жители Псковской области могут не получить QR-код переболевшего коронавирусом, рассказала заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 8 февраля.

По её словам, если пациент самостоятельно сдал мазок на ПЦР-исследование и получил положительный результат, но не вызвал врача из поликлиники, он не получит QR-код переболевшего на «Госуслугах».

Специалист подчеркнула, что пациенту необходимо самому уведомить медицинскую организацию о своём заболевании, так как в реестр переболевших коронавирусом вносить пациентов имеют возможность только медицинские организации.