Псковский врач назвала условия для введения карантина в школьных классах

13:08, 08 февраля 2022, ПАИ

Главный врач Псковской межрайонной больницы Елена Уткина во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ назвала условия для введения карантина в школьных классах.

«Если в образовательном учреждении заболело более 20%, то приказом директора школы закрываются классы и объявляется карантин на 7 дней», - рассказала Елена Уткина, добавив, что этот срок может быть продлён по приказу директора.

Также врач рассказала, что при заболевании детей до 6 лет обязательно вызывается врач на дом. «У всех детей с признаками ОРВИ мы берём мазки на коронавирус», - добавила она.