Псковичи смогут открывать больничный на региональном портале записи к врачу

13:25, 08 февраля 2022, ПАИ

В Псковской области планируют предусмотреть возможность открытия больничного через региональный портал записи к врачу. Об этом сообщила заместитель председателя регионального комитета по здравоохранению Надежда Рагозина на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 8 февраля.

По её словам, в настоящий момент такая возможность на портале отсутствует. Однако этот вопрос планируется решить в течение двух недель.

Отметим, что в настоящий момент для того, чтобы открыть электронный больничный, пациентам с COVID-19 достаточно позвонить в кол-центр своей поликлиники или на единый номер 122 и пройти опрос на подтверждение признаков заболевания. В случае если от пациента не поступило информации о том, что он продолжает болеть, через семь дней больничный закрывается автоматически.