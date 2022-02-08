Михаил Васильев прокомментировал появление федерального молодёжного лагеря в Псковской области

13:40, 08 февраля 2022, ПАИ

«Появление сразу двух современных молодежных площадок на территории региона - это серьезный вклад в инфраструктуру в сфере развития региональной молодежной политики», - заявил председатель ПРОО Центр социального проектирования и добровольчества «Команда 2018» Михаил Васильев.

Он добавил, что привлечение команды международного детского центра «Артек» и проведение стратегических сессий по формированию концепции работы площадок несомненно позволят спроектировать и поднять на более качественный уровень работу с молодежью в Псковской области. По мнению Михаила Васильева, нужно максимально использовать возможность перенять образовательный и событийный опыт таких площадок, как Артек, обучить команды вожатых и педагогов. «Важно, как сказал владыка Тихон, предусмотреть многоцелевое использование площадок: от проведения небольших профильных лагерей до массовых форумов и конференций федерального уровня», - считает он.

Напомним, в Псковской области планируют построить круглогодичный федеральный молодёжный лагерь. Основной его корпус будет располагаться в Печорах, а филиал – в деревне Самолва.