Ещё 47% вывесок в исторической части Пскова не поменяны на соответствующие дизайн-коду

15:00, 08 февраля 2022, ПАИ

Ещё 47% вывесок в исторической части Пскова не поменяны на соответствующие дизайн-коду города. Об этом сообщил главный архитектор Пскова Евгений Скачков во время круглого стола в медиацентре ПАИ 8 февраля.

По словам Евгения Скачкова, специальная комиссия отработала 549 заявок, из них согласована только 291, или 53 % от общего числа заявок.

«Каждая вторая вывеска требует более внимательного подхода к принятию окончательного решения. Работы ещё предстоит много», – заметил Евгений Скачков.

Напомним, что с этого года дизайн-код по оформлению вывесок в Пскове, который пока действует только в историческом центре города, распространится и на спальные районы.