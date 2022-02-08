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Общество

Дистанционный порядок оформления больничных будет действовать до 15 марта

Дистанционный порядок оформления больничных листов будет действовать до 15 марта, пишет газета «Известия» со ссылкой на министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

Напомним, что в настоящий момент для того, чтобы открыть электронный больничный, пациентам с COVID-19 достаточно позвонить в кол-центр своей поликлиники или на единый номер 122 и пройти опрос на подтверждение признаков заболевания. В случае если от пациента не поступило информации о том, что он продолжает болеть, через семь дней больничный закрывается автоматически.

Подробнее о том, как открыть больничный дистанционно, читайте здесь.

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