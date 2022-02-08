Дистанционный порядок оформления больничных будет действовать до 15 марта

16:22, 08 февраля 2022, ПАИ

Дистанционный порядок оформления больничных листов будет действовать до 15 марта, пишет газета «Известия» со ссылкой на министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

Напомним, что в настоящий момент для того, чтобы открыть электронный больничный, пациентам с COVID-19 достаточно позвонить в кол-центр своей поликлиники или на единый номер 122 и пройти опрос на подтверждение признаков заболевания. В случае если от пациента не поступило информации о том, что он продолжает болеть, через семь дней больничный закрывается автоматически.

Подробнее о том, как открыть больничный дистанционно, читайте здесь.