Объявлены претенденты на «Оскар-2022»

17:52, 08 февраля 2022, ПАИ

В Лос-Анджелесе объявили номинантов на премию «Оскар». В категории «Лучший фильм года» на статуэтку претендуют 10 фильмов.

Лучший режиссер

Кеннет Брана («Белфаст»)

Рюсуке Хамагути («Сядь за руль моей машины»)

Пол Томас Андерсон («Лакричная пицца»)

Джейн Кэмпион («Власть пса»)

Стивен Спилберг («Вестсайдская история»)

Лучший оригинальный сценарий

«Белфаст»

«Не смотрите наверх»

«Король Ричард»

«Лакричная пицца»

«Худший человек на свете»

Лучшая мужская роль

Хавьер Бардем («В роли Рикардо»)

Бенедикт Камбербэтч («Власть пса»)

Эндрю Гарфилд («Тик-так… БУМ!»)

Уилл Смит («Король Ричард»)

Дензел Вашингтон («Трагедия Макбета»)

Лучшая женская роль

Джессика Честейн («Глаза Тэмми Фей»)

Оливия Колман («Незнакомая дочь»)

Пенелопа Крус («Параллельные матери»)

Николь Кидман («В роли Рикардо»)

Кристен Стюарт («Спенсер»)

Лучший адаптированный сценарий:

«Власть пса»

«Дюна»

«Незнакомая дочь»

«CODA: Ребенок глухих родителей»

«Сядь за руль моей машины»

Лучший анимационный фильм

«Энканто»

«Побег»

«Лука»

«Митчеллы против машин»

«Райя и последний дракон»

Лучший иностранный фильм

«Сядь за руль моей машины» (Рюсукэ Хамагути)

«Побег» (Йонас Поэр Расмуссен)

«Рука бога» (Паоло Соррентино)

«Лунана: Як в классной комнате» (Паво Чойнинг Доржи)

«Худший человек на свете» (Йоаким Триер)

Лучший документальный фильм

«Аттика»

«Вознесение»

«Побег»

«Лето соула»

«Текст в огне»

Церемония вручения «Оскар» пройдет 27 марта в Лос-Анджелесе. Премию Американской киноакадемии будут вручать в 94-й раз. Полный список номинантов — здесь.