Объявлены претенденты на «Оскар-2022»
В Лос-Анджелесе объявили номинантов на премию «Оскар». В категории «Лучший фильм года» на статуэтку претендуют 10 фильмов.
- «Дюна» (Дени Вильнёв)
- «Не смотрите наверх» (Адам МакКей)
- «Сядь за руль моей машины» (Рюсукэ Хамагути)
- «Лакричная пицца» (Пол Томас Андерсон)
- «Власть пса» (Джейн Кэмпион)
- «Аллея кошмаров» (Гильермо дель Торо)
- «Вестсайдская история» (Стивен Спилберг)
- «Король Ричард» (Рейнальдо Маркус Грин)
- «Белфаст» (Кеннет Брана)
- «CODA: Ребенок глухих родителей» (Сиан Хедер)
Лучший режиссер
- Кеннет Брана («Белфаст»)
- Рюсуке Хамагути («Сядь за руль моей машины»)
- Пол Томас Андерсон («Лакричная пицца»)
- Джейн Кэмпион («Власть пса»)
- Стивен Спилберг («Вестсайдская история»)
Лучший оригинальный сценарий
- «Белфаст»
- «Не смотрите наверх»
- «Король Ричард»
- «Лакричная пицца»
- «Худший человек на свете»
Лучшая мужская роль
- Хавьер Бардем («В роли Рикардо»)
- Бенедикт Камбербэтч («Власть пса»)
- Эндрю Гарфилд («Тик-так… БУМ!»)
- Уилл Смит («Король Ричард»)
- Дензел Вашингтон («Трагедия Макбета»)
Лучшая женская роль
- Джессика Честейн («Глаза Тэмми Фей»)
- Оливия Колман («Незнакомая дочь»)
- Пенелопа Крус («Параллельные матери»)
- Николь Кидман («В роли Рикардо»)
- Кристен Стюарт («Спенсер»)
Лучший адаптированный сценарий:
- «Власть пса»
- «Дюна»
- «Незнакомая дочь»
- «CODA: Ребенок глухих родителей»
- «Сядь за руль моей машины»
Лучший анимационный фильм
- «Энканто»
- «Побег»
- «Лука»
- «Митчеллы против машин»
- «Райя и последний дракон»
Лучший иностранный фильм
- «Сядь за руль моей машины» (Рюсукэ Хамагути)
- «Побег» (Йонас Поэр Расмуссен)
- «Рука бога» (Паоло Соррентино)
- «Лунана: Як в классной комнате» (Паво Чойнинг Доржи)
- «Худший человек на свете» (Йоаким Триер)
Лучший документальный фильм
- «Аттика»
- «Вознесение»
- «Побег»
- «Лето соула»
- «Текст в огне»
Церемония вручения «Оскар» пройдет 27 марта в Лос-Анджелесе. Премию Американской киноакадемии будут вручать в 94-й раз. Полный список номинантов — здесь.
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