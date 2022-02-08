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Культура

Объявлены претенденты на «Оскар-2022»

В Лос-Анджелесе объявили номинантов на премию «Оскар». В категории «Лучший фильм года» на статуэтку претендуют 10 фильмов.

Лучший режиссер

  • Кеннет Брана («Белфаст»)
  • Рюсуке Хамагути («Сядь за руль моей машины»)
  • Пол Томас Андерсон («Лакричная пицца»)
  • Джейн Кэмпион («Власть пса»)
  • Стивен Спилберг («Вестсайдская история»)

Лучший оригинальный сценарий

  • «Белфаст»
  • «Не смотрите наверх»
  • «Король Ричард»
  • «Лакричная пицца»
  • «Худший человек на свете»

Лучшая мужская роль

  • Хавьер Бардем («В роли Рикардо»)
  • Бенедикт Камбербэтч («Власть пса»)
  • Эндрю Гарфилд («Тик-так… БУМ!»)
  • Уилл Смит («Король Ричард»)
  • Дензел Вашингтон («Трагедия Макбета»)

Лучшая женская роль

  • Джессика Честейн («Глаза Тэмми Фей»)
  • Оливия Колман («Незнакомая дочь»)
  • Пенелопа Крус («Параллельные матери»)
  • Николь Кидман («В роли Рикардо»)
  • Кристен Стюарт («Спенсер»)

Лучший адаптированный сценарий:

  • «Власть пса»
  • «Дюна»
  • «Незнакомая дочь»
  • «CODA: Ребенок глухих родителей»
  • «Сядь за руль моей машины»

Лучший анимационный фильм

  • «Энканто»
  • «Побег»
  • «Лука»
  • «Митчеллы против машин»
  • «Райя и последний дракон»

Лучший иностранный фильм

  • «Сядь за руль моей машины» (Рюсукэ Хамагути)
  • «Побег» (Йонас Поэр Расмуссен)
  • «Рука бога» (Паоло Соррентино)
  • «Лунана: Як в классной комнате» (Паво Чойнинг Доржи)
  • «Худший человек на свете» (Йоаким Триер)

Лучший документальный фильм

  • «Аттика»
  • «Вознесение»
  • «Побег»
  • «Лето соула»
  • «Текст в огне»

Церемония вручения «Оскар» пройдет 27 марта в Лос-Анджелесе. Премию Американской киноакадемии будут вручать в 94-й раз. Полный список номинантов — здесь.

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