Александр Марков: Во многих ресторанах не слишком широко представлены традиции местной кухни

18:38, 08 февраля 2022, ПАИ

Во многих регионах в меню отелей и ресторанов не слишком хорошо представлены богатые традиции местной кухни. Об этом заявил глава представительства Федерации рестораторов и отельеров в Санкт-Петербурге, учредитель и издатель журнала «Ресторановед» Александр Марков на большой гастрономической конференции «Вкус без границ» в медиацентре ПАИ.

Он поприветствовал всех участников мероприятия на Псковской земле. Спикер подчеркнул, что для гастрономических событий хотелось бы снятия действующих ограничений, чтобы люди могли пробовать разные блюда и обсуждать их. «Мы имеем колоссальный опыт как гости, и в то же время для региональной кухни открываются новые возможности, они могут показать себя миру», – добавил Александр Марков.

Напомним, в рамках конференции эксперты разобрали вопросы региональной кухни и местных продуктов – от рецептов и производства до создания популярных гастрономических брендов, поговорили о понятии гастрономического туризма через призму уникального позиционирования местной кухни. Также обсуждалась современная кухня ресторанов на основе исторических традиций, опыт стран и регионов в развитии гастрономии, продвижение местных продуктов и региональной кухни, необходимость визуализации продукта и меню как инструментов создания и развития бренда. В заключение разговора специалисты подробно рассказали о том, как организовать, продвинуть и провести гастрономический фестиваль в регионе с максимальным эффектом.

Организатором мероприятия выступает Центр поддержки экспорта центра «Мой бизнес».