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Общество

Россияне смогут подать заявление на регистрацию маломерного судна удалённо

С 1 марта для получения государственных услуг, связанных с регистрацией и освидетельствованием маломерного судна, аттестацией судоводителя и рядом других вопросов, можно будет подать заявление через «Госуслуги» или МФЦ. Об этом Псковскому агентству информации рассказал государственный инспектор по маломерным судам ГИМС МЧС России по Псковской области Иван Старыш.

При подаче заявления в электронном формате граждане смогут тратить меньше личного времени. При этом сохраняется возможность предоставления заявлений в бумажном виде в подразделения ГИМС. 

Кроме того, теперь судовой билет и судоводительское удостоверение будут доступны в электронном формате. Также на них будет нанесён QR-код, отсканировав который, инспектор увидит все необходимые ему данные. Подробнее об изменениях в правилах регистрации судов читайте здесь.

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