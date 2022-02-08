Президент Псковской федерации фигурного катания на коньках Юлия Зайцева оценила выступление российских спортсменов в короткой программе

20:15, 08 февраля 2022, ПАИ

Сегодня на Олимпиаде в Пекине в фигурном катании у мужчин была короткая программа. От России на льду выступили Марк Кондратюк, Евгений Семененко, Андрей Мозалев. Но золото досталось американскому фигуристу Нэйтану Чену, который установил новый мировой рекорд, набрав 113,9 балла.

Почему российские спортсмены не смогли подняться выше? Ситуацию прокомментировала президент Федерации фигурного катания на коньках Псковской области Юлия Зайцева.

«Мировое мужское фигурное катание – это очень сильные спортсмены разных стран. И если в женском катании наша страна является безусловным лидером, то нашим парням ещё надо поработать. Но всё равно Евгений Семененко стал седьмым, и это высоко для нас. Ведь есть такие спортсмены, которые прыгают только четверные прыжки. Это вообще космос какой-то! Поэтому Россия выступила сегодня на самом деле хорошо», – сказала Юлия Зайцева.



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