В работу поликлинического звена Псковской области внесены дополнения
Комитет по здравоохранению Псковской области подготовил очередные дополнения к работе поликлинического звена, которые касаются оформления листков нетрудоспособности, скорой помощи, детской поликлинической службы и работы с экспресс-тестами, пишет официальный Telegram-канал Псковской области.
- Теперь открыть и закрыть больничный можно будет дистанционно при обращении в кол-центр поликлиники или в службу «122». Комитет разработал алгоритм опроса граждан для дистанционного оформления листка нетрудоспособности.
- Контактные лица, кому не требуется медицинская помощь, должны быть выписаны без посещения медорганизации.
- Посещение поликлиники заболевшими (с симптомами ОРВИ) допускается для любых граждан, за исключением беременных, граждан категории 65+ и маломобильных групп населения. Дети до 6 лет посещаются только на дому.
- Приостанавливается оказание плановой первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях, включая проведение профосмотров и диспансеризацию населения, за исключением медицинской помощи при онко-, онкогематологических заболеваниях, требующих непрерывного лечения, проведения заместительной почечной терапии, выдачи направлений на оказание высокотехнологичной медпомощи и санаторно-курортного лечения.
- Кроме того, в ближайшее время скорая помощь сможет выдавать необходимый набор лекарств для лечения ковида при наличии у пациента клинических проявлений и положительного экспресс-теста.
Сегодня в медиацентре Псковского агентства информации состоялась пресс-конференция, посвящённая новым правилам профилактики коронавируса, введённым Роспотребнадзором.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Слышали ли вы про биткоин?
08 февраля 2022
Как оформить больничный, кто может прийти в поликлинику и как будет работать скорая помощь в Псковской области
08 февраля 2022
Галина Невалённая: Дистанционные технологии позволят снизить нагрузку на врачей и избежать очередей