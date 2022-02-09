Стали известны подробности смертельного ДТП на трассе Псков – Рига

10:06, 09 февраля 2022, ПАИ

8 февраля на 58-м километре региональной автотрассы Псков – Рига 30-летний водитель автомобиля DAF совершил наезд на 62-летнего пешехода, который находился в момент происшествия на проезжей части. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД России по Псковской области.

В результате наезда водитель грузовика протащил пешехода по дороге около 100 метров и, не заметив его, уехал. После этого к пострадавшему подбежали очевидцы происшествия, помогли ему подняться и дойти до его собственного грузового автомобиля, который стоял в очереди большегрузного транспорта.