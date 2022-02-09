100 млн рублей требуется на приведение в порядок дорожной сети в Острове-2
Для комплексного ремонта дорожной сети в Острове-2 требуется 100 млн рублей. Об этом на рабочей встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров.
Глава муниципалитета отметил, что основной проблемой Острова-2 являются дворовые территории и дороги общего пользования.
Михаил Ведерников поручил отработать эту тему с региональным комитетом по транспорту и дорожному хозяйству или Минтрансом и заметил, что в настоящее время разыгрывается огромное количество конкурсов. Также губернатор отметил, что можно будет воспользоваться средствами из образовавшейся экономии.
Ранее сообщалось, что военное общежитие в Острове-2 может стать бюджетной гостиницей.
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