100 млн рублей требуется на приведение в порядок дорожной сети в Острове-2

11:58, 09 февраля 2022, ПАИ

Для комплексного ремонта дорожной сети в Острове-2 требуется 100 млн рублей. Об этом на рабочей встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров.

Глава муниципалитета отметил, что основной проблемой Острова-2 являются дворовые территории и дороги общего пользования.

Михаил Ведерников поручил отработать эту тему с региональным комитетом по транспорту и дорожному хозяйству или Минтрансом и заметил, что в настоящее время разыгрывается огромное количество конкурсов. Также губернатор отметил, что можно будет воспользоваться средствами из образовавшейся экономии.

Ранее сообщалось, что военное общежитие в Острове-2 может стать бюджетной гостиницей.