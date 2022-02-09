Псковским сетевым магазинам напомнили о необходимости вывоза снега после уборки
Начальник контрольного управления администрации Пскова Наталья Симонова во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ рассказала о необходимости вывоза снега после уборки.
Спикер отметила, что в случае ненадлежащей уборки сетевые магазины будут наказаны, и напомнила, что они должны держать в порядке входную группу и витрины.
«В основном они чистят территорию, но оставляют горы снега по бокам – его тоже нужно вывозить», - заметила Наталья Симонова.
При этом за год у предпринимателей появился целый график, по которому они вывозят снег. «Мы достигли с ними понимания, что они должны убирать территорию», - подчеркнула Симонова.
Напомним, по поводу ненадлежащей уборки снега можно обратиться в контрольное управление администрации Пскова.
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