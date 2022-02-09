Наталья Симонова рассказала, как проходит контроль уборки псковских улиц

12:46, 09 февраля 2022, ПАИ

«Мы контролируем непосредственно в части объединенной диспетчерской службы, парков, скверов, подрядчики справляются с уборкой сейчас намного лучше», - рассказала начальник контрольного управления администрации города Пскова Наталья Симонова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Симонова уточнила, что глава администрации Пскова Борис Елкин тщательно следит за обращениями граждан и контролирует уборку снега. Но, по ее словам, ситуация с управляющими компаниями сейчас гораздо хуже и приходится предпринимать административные меры за ненадлежащую уборку во дворах.

Начальник управления администрации Пскова посоветовала гражданам направить в первую очередь жалобу в управляющую компанию. Если управляющая компания не отреагирует, то направить жалобу в контрольное управление, которое и примет все необходимые меры.

«Когда УК идет к нам и говорит, что не было ни одной жалобы и составляют протоколы ни за что, тогда приходится поднимать социальные сети. У нас подход к протоколам очень серьезный: мы выезжаем и делаем протоколы с видеосъемкой, делаем замеры», - пояснила Симонова.

Псковичам рекомендуют подавать письменные жалобы в управляющие компании и в контрольное управления для того, чтобы можно было отследить обращение, дать обратную связь.