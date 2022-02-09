Названы проблемные районы Пскова с нехваткой парковок

12:55, 09 февраля 2022, ПАИ

Начальник контрольного управления администрации Пскова Наталья Симонова во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ назвала проблемные районы Пскова с нехваткой парковок.

Наталья Симонова отметила, что при строительстве домов на Запсковье и Завеличье не были предусмотрены парковки.

«В любом случае можно организовать собрание жильцов и отмежевать себе место под парковку», - отметила спикер, напомнив, что парковка у подъездов домов запрещена.

За парковку на зелёной зоне предусмотрены большие штрафы. «Зимой это такие же зелёные зоны. Это действительно очень большой пласт нарушений, происходящих в этой сфере», - подчеркнула Симонова.

Начальник контрольного управления администрации Пскова уверена, что наиболее эффективным методом борьбы с парковой на газоне может стать повышение суммы штрафов.