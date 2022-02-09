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Культура

Российский мультфильм вошел в число претендентов на получение «Оскара»

Фото: 360.tv

В 2022 году короткометражный мультфильм «Боксбалет» российского режиссера Антона Дьякова вошел в число претендентов на кинопремию «Оскар» в номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм», сообщает ТАСС.

Пятнадцатиминутный мультфильм рассказывает историю любви балерины Ольги и боксера Евгения на фоне различных исторических событий в стране. Картина до этого была отмечена премией «Икар» и признана лучшей в категории анимационных короткометражных фильмов на фестивале «Короче».

Антон Дьяков уверен, что включение его работы в список номинантов привлечет больше внимания к российской авторской анимации, которая, по его словам, заслуживает внимания, так как в России большое количество талантливых аниматоров.

Историк анимации, шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков считает, что у «Боксбалета» есть высокий шанс получить награду. Так как картина талантлива с точки зрения режиссуры, драматургии и анимации. Также он отметил, что мультфильм понятен для всех и по сюжету, и по тому, что происходит на экране.

Церемония вручения «Оскар» пройдет 27 марта в Лос-Анджелесе. Премию Американской киноакадемии будут вручать в 94-й раз. В список претендентов на «Оскар-2022» в номинации «Лучший фильм года» вошли такие картины, как: «Не смотрите наверх», «Лакричная пицца», «Аллея кошмаров».

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