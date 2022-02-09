Псковичи более подвержены кариесу из-за низкого содержания фтора в воде

14:22, 09 февраля 2022, ПАИ

Из-за низкого содержания фтора в воде жители Псковской области подвержены кариесу. Об этом во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ сообщил главный внештатный стоматолог региона Владимир Бируля.

Врач отметил, что стоматологические операции делаются два раза в неделю. При этом очередь идёт на две недели вперёд. В частности, помимо удаления кариеса, стоматологи делают резекцию верхушки корня зуба, пластику дёсен.

Главный врач Псковской стоматологической поликлиники Марина Черных отметила, что количество осложнённого кариеса у жителей региона растёт. При этом молодые люди приходят на профилактические мероприятия чаще, чем взрослые.