Псковичи более подвержены кариесу из-за низкого содержания фтора в воде
Из-за низкого содержания фтора в воде жители Псковской области подвержены кариесу. Об этом во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ сообщил главный внештатный стоматолог региона Владимир Бируля.
Врач отметил, что стоматологические операции делаются два раза в неделю. При этом очередь идёт на две недели вперёд. В частности, помимо удаления кариеса, стоматологи делают резекцию верхушки корня зуба, пластику дёсен.
Главный врач Псковской стоматологической поликлиники Марина Черных отметила, что количество осложнённого кариеса у жителей региона растёт. При этом молодые люди приходят на профилактические мероприятия чаще, чем взрослые.
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