Нехватка стоматологов наблюдается в районах Псковской области

14:48, 09 февраля 2022, ПАИ

В районах Псковской области наблюдается нехватка стоматологов в медучреждениях. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 9 февраля сообщил главный внештатный стоматолог Псковской области Владимир Бируля.

По его словам, в каждом из медицинских учреждений региона остаются свободными четыре ставки врача-стоматолога.

«Сейчас у меня в восьми районах почти нет врача-ортопеда. Большинство имеют среднее образование. Врачи-стоматологи без предоставления жилья могут в район не поехать работать», - отметил Бируля.

Он также отметил, что к решению кадровой проблемы необходимо подходить комплексно, чтобы «заманить» в муниципалитеты специалистов-стоматологов.