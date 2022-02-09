Михаил Ведерников вошел в число лидеров по упоминаемости в федеральных СМИ
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников занял третье место в рейтинге политиков, связанных с Псковской областью, по упоминаемости в федеральных СМИ в январе, сообщает «Псковская правда», которая составила этот рейтинг на основе данных СМИ из системы «Медиалогия».
Несмотря на длинные новогодние каникулы с их информационным затишьем и пришедшийся на январь отпуск Михаила Ведерникова, глава региона отметился в общероссийских медиа, оперативно решив проблему с нехваткой в регионе вакцины «Спутник Лайт» благодаря личным договоренностям с главой Минздрава РФ:
Отметим, что в региональном медиарейтинге политиков, чиновников и общественников Псковской области за январь 2022 года Михаил Ведерников занял первое место.
Ознакомиться с полными данными медиарейтингов можно на сайте «Псковской правды».
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