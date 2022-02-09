Псковичей предупредили о мошенниках, которые под видом медиков продают лекарства

16:08, 09 февраля 2022, ПАИ

Жителей Псковской области предупреждают о мошенниках, которые под видом медиков продают на дому лекарства, пишет официальный Telegram-канал региона.

Сотрудники комитета по здравоохранению Псковской области отмечают, что врачи, фельдшеры, любые медицинские работники не имеют права брать деньги с пациентов при амбулаторном лечении и предоставлении им лекарств.

«Если врач выписывает лекарственные препараты, то выписывает рецепт в аптеку или выдаёт лекарства по коронавирусу бесплатно. Также при наличии лицензии фельдшер может продать лекарства, но только на ФАПе, - рассказал специалист профильного комитета. - Медицинский работник всегда приходит только по вызову и предупредив заранее о приходе».

Напомним, ранее в Великих Луках неизвестная под видом медработника украла деньги у пенсионерки.