Эксперт объяснила, почему российским горнолыжникам рано смотреть в сторону пьедестала

19:19, 09 февраля 2022, ПАИ

Мастер спорта по горным лыжам, действующий тренер Надежда Мелихова рассказала ПАИ о том, почему в горных лыжах российским спортсменам сложно занять призовые места.

«Я думаю, что многое зависит от материальной базы тренировочного процесса, важен длительный цикл тренировок. Важно, чтобы комфортно было тренироваться и тренировать. У нас в стране горнолыжный спорт финансируется больше родителями, чем государством. Большинство основных спортивных школ из крупных городов – Санкт-Петербурга и Москвы, а также из ближайшего Подмосковья. Необходимо много координационных нагрузок на роликах, на батутах. Всё это стоит денег. Поэтому нет массовости. Может, лет через 10 наши спортсмены и подтянутся к пьедесталу», – поделилась мыслями Надежда Мелихова.