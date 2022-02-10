Псковский врач назвала признаки омикрона у детей до года
Главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко в своём Instagram-аккаунте назвала признаки омикрона у детей до года.
Врач отметила, что симптомы схожи с ОРВИ, также возможны проявления кишечного синдрома. Анастасия Повторейко напомнила, что лабораторные обследования проводятся по показаниям и рекомендовала контролировать температуру у ребёнка и следить за количеством выпитой жидкости.
Напомним, за минувшие сутки в Псковской области выявили 649 новых случаев коронавируса.
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