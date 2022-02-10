Псковский врач назвала признаки омикрона у детей до года

09:00, 10 февраля 2022, ПАИ

Главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко в своём Instagram-аккаунте назвала признаки омикрона у детей до года.

Врач отметила, что симптомы схожи с ОРВИ, также возможны проявления кишечного синдрома. Анастасия Повторейко напомнила, что лабораторные обследования проводятся по показаниям и рекомендовала контролировать температуру у ребёнка и следить за количеством выпитой жидкости.

Напомним, за минувшие сутки в Псковской области выявили 649 новых случаев коронавируса.