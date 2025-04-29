Экспозиция открылась в новом музейном павильоне у монумента «Знамя Победы» в Идрице

13:48, 29 апреля 2025, ПАИ

Экспозиция в новом павильоне рядом с памятником «Знамя Победы» в поселке Идрица Себежского района открылась сегодня, 29 апреля, передаёт корреспондент ПАИ.

Экспозицию осмотрели губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Витебского областного исполнительного комитета Александр Субботин. Экскурсию провёл председатель Совета ветеранов поселка Идрица Себежского муниципального округа Владимир Спиридонов. Организатор автопробега «Дорогами войны – дорогами Победы» Эдуард Терешко рассказал о боевой машине «Катюша», которую сегодня планируется передать Псковской области.

Напомним, у монумента создан народный музей «Знамя Победы», экспозиция которого рассказывает об истории знамён Победы с акцентом на Знамени Победы Идрицкой дивизии, о хронике боёв в Идрицком районе и о значении этого посёлка в событиях Великой Отечественной войны.

Основным экспонатом музея стал макет поверженного Рейхстага, который является копией здания Рейхстага с высоким уровнем детализации.