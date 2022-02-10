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Происшествия

Более 100 тысяч рублей отдали жители Пскова и Великих Лук мошенникам

В Пскове и Великих Луках местные жители в результате действий мошенников лишились денег. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

35-летний великолучанин нашёл объявление в интернете о продаже квадроцикла по сходной цене. После переписки с продавцом, он перевёл ему 35 тысяч рублей, но транспортное средство так и не получил. Потерпевший обратился за помощью в полицию. Обстоятельства произошедшего выясняются.

8 февраля 63-летней жительнице позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. Под предлогом предотвращения несанкционированного оформления на пенсионерку кредита он завладел её денежными средствами в сумме 74 тысячи рублей. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.

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