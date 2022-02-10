Более 41 тысячи жителей Псковской области ревакцинировались от коронавируса

10:35, 10 февраля 2022, ПАИ

175 псковичей прошли ревакцинацию от коронавируса 9 февраля, сообщил в своём Instagram-аккаунте губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Всего в Псковской области ревакцинировались 41 494 человек. Первым компонентом привиты 287 115 человек, в том числе 380 – 9 февраля. Обоими компонентами вакцины привиты 282 644 человека, в том числе 906 - 9 февраля.

Всего использовано 80,2% от поступившей в регион вакцины.

Напомним, за минувшие сутки в регионе коронавирус подтвердился у 649 человек.