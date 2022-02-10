Глава Невельского района назвал нацпроекты локомотивом позитивных изменений в муниципалитете

11:24, 10 февраля 2022, ПАИ

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Глава Невельского района Олег Майоров 10 февраля на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации назвал нацпроекты локомотивом позитивных изменений в муниципалитете.

Он отметил, что самый важный по охвату нацпроект – «Образование». «Например, у нас в двух учреждениях были созданы «Точки роста», более 3 млн рублей было в них вложено», – отметил Олег Майоров.

Он также рассказал, что в рамках федеральной программы в невельской гимназии был выполнен ремонт спортивного зала, и отметил, что спорт – важная точка развития для муниципалитета.

Напомним, что в этом году в медиацентре ПАИ запланировано проведение цикла пресс-конференций с главами муниципалитетов Псковской области. Ранее прошли пресс-конференции с главой Псковского района и главой Островского района.