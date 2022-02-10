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Общество

257 аварий на сетях водоснабжения произошло в Невельском районе в 2021 году

В 2021 году в Невельском районе произошло 257 аварий на сетях водоснабжения, это почти авария в день, сообщил глава Невельского района Олег Майоров на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 10 февраля.

Главный редактор районной газеты «Невельский вестник» Инна Кочанова заметила, что устойчивое водо-, тепло- и электроснабжение населения продолжает оставаться социально значимыми задачами, однако высокая аварийность, общая изношенность коммунальной инфраструктуры стали основными проблемными точками в Невельском районе.

Олег Майоров подчеркнул, что ЖКХ – это болевая точка, в том числе по количеству обращений. Он констатировал, что в Невельском районе фиксируется очень большая изношенность сетей, которые давно исчерпали свой ресурс.

Напомним, что в этом году в медиацентре Псковского агентства информации запланировано проведение цикла пресс-конференций с главами муниципалитетов Псковской области. Ранее прошли пресс-конференции с главами Псковского и Островского районов.

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