В Порхове построят ФОКОТ

11:40, 10 февраля 2022, ПАИ

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа запланировано в Порхове. Аукцион на выполнение работ опубликован на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 40 млн 720 тыс. рублей. Средства будет выделены из бюджета Псковской области в рамках государственной программы региона «Развитие физической культуры и спорта».

В составе комплекса будут беговые дорожки, хоккейная коробка, площадки для стритбола, прыжков в высоту, яма с песком для прыжков в длину. Также техзаданием предусмотрены площадки для сдачи норм ГТО и уличных тренажеров, территория под блок-контейнеры для размещения раздевалок, участок под трибуну для зрителей и общественные уборные (три пластиковые мобильные туалетные кабины). Завершить работы нужно до 30 июля 2022 года.

Напомним, в этом году также построят ФОКОТы в Пскове, Псковском районе, Новоржеве.