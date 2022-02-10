Жители Порхова обратились к губернатору с просьбой о строительстве пришкольного стадиона

13:06, 10 февраля 2022, ПАИ

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Жители Порхова обратились к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову с просьбой построить спортивный стадион около школы №1. Как сообщили в официальном Telegram-канале региона, просьбу они озвучили на личном приеме у губернатора Псковской области, который проходит в формате видео-конференц-связи.

Жители Порхова попросили губернатора обратить внимание на необходимость создания около школы №1 спортивного стадиона, на котором все желающие смогли бы заниматься спортом.

Председатель Комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов отметил, что возле школы планируется построить ФОКОТ, уже подготовлена проектно-сметная документация. На его территории будет футбольное поле с искусственным покрытием, хоккейная коробка, баскетбольная площадка, беговые дорожки и трибуна на 100 мест.

Михаил Ведерников поручил взять вопрос строительства и соблюдения установленных сроков работ на контроль.