Более 800 контейнеров для раздельного сбора мусора направили в районы Псковской области

15:53, 10 февраля 2022, ПАИ

Псковская область получила более 800 контейнеров для раздельного сбора мусора. Об этом во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ рассказал председатель регионального комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Грахов.

На эти цели было выделено 13 млн рублей. По словам Сергея Грахова, все контейнеры распределяются по муниципалитетам.

Ранее сообщалось, что более 2,5 тысяч населенных пунктов Псковской области охвачено услугой по обращению с ТКО.