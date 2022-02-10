Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Политолог Павел Данилин: За дистанционным электронным голосованием нужен общественный контроль

Политолог Павел Данилин в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации рассказал о важности организации в России дистанционного электронного голосования.

По его словам, общественный контроль за процедурой дистанционного электронного голосования является одним из ключевых при дальнейшем применении технологии на выборах.

«В прошлом году общественники присутствовали в штабе Общественной палаты и наблюдали за ходом ДЭГ в том числе. Надо расширить и углубить возможность контроля общественности за ДЭГ. В законопроект ко второму чтению стоит добавить функции наблюдателей», - сказал Павел Данилин.

26 января Госдума приняла в первом чтении законопроект, который устанавливает единые правила проведения дистанционного электронного голосования для всех регионов и на выборах всех уровней. За это решение проголосовали 296 депутатов, 74 выступили против, один воздержался.

Поправки предлагается внести в закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Согласно законопроекту ДЭГ на выборах всех уровней в РФ будет проходить только с использованием ГАС «Выборы» или других сертифицированных государственных информационных систем. Документ также уточняет, что ДЭГ может проводиться с использованием региональных государственных информационных систем, прошедших сертификацию.

Ранее идею организации дистанционного электронного голосования поддержал председатель правления Союза собственников недвижимости Псковской области, член Общественной палаты Псковской области Алексей Кириллов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

10 февраля 2022

Два парка обустроят в 2022 году в Пскове в рамках нацпроекта
10 февраля 2022

Михаил Ведерников занял третье место в рейтинге глав субъектов СЗФО
10 февраля 2022

Почти 500 собак отловили в Псковской области в 2021 году
10 февраля 2022

Студенты ПсковГУ почтили память Александра Пушкина на традиционной литии в Святогорском монастыре
10 февраля 2022

Народная артистка Зинаида Кириенко госпитализирована с подозрением на COVID-19

10 февраля 2022

Более 4 тысяч рублей стоит отлов одной собаки в Псковской области

10 февраля 2022

Жизнь Невельского района обсудили в медиацентре ПАИ
10 февраля 2022

Скончался экс-директор лицея №21 в Пскове Сергей Петров

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...