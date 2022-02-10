Политолог Павел Данилин: За дистанционным электронным голосованием нужен общественный контроль

16:19, 10 февраля 2022, ПАИ

Политолог Павел Данилин в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации рассказал о важности организации в России дистанционного электронного голосования.

По его словам, общественный контроль за процедурой дистанционного электронного голосования является одним из ключевых при дальнейшем применении технологии на выборах.

«В прошлом году общественники присутствовали в штабе Общественной палаты и наблюдали за ходом ДЭГ в том числе. Надо расширить и углубить возможность контроля общественности за ДЭГ. В законопроект ко второму чтению стоит добавить функции наблюдателей», - сказал Павел Данилин.

26 января Госдума приняла в первом чтении законопроект, который устанавливает единые правила проведения дистанционного электронного голосования для всех регионов и на выборах всех уровней. За это решение проголосовали 296 депутатов, 74 выступили против, один воздержался.

Поправки предлагается внести в закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Согласно законопроекту ДЭГ на выборах всех уровней в РФ будет проходить только с использованием ГАС «Выборы» или других сертифицированных государственных информационных систем. Документ также уточняет, что ДЭГ может проводиться с использованием региональных государственных информационных систем, прошедших сертификацию.

Ранее идею организации дистанционного электронного голосования поддержал председатель правления Союза собственников недвижимости Псковской области, член Общественной палаты Псковской области Алексей Кириллов.