Политолог Павел Данилин: За дистанционным электронным голосованием нужен общественный контроль
Политолог Павел Данилин в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации рассказал о важности организации в России дистанционного электронного голосования.
По его словам, общественный контроль за процедурой дистанционного электронного голосования является одним из ключевых при дальнейшем применении технологии на выборах.
«В прошлом году общественники присутствовали в штабе Общественной палаты и наблюдали за ходом ДЭГ в том числе. Надо расширить и углубить возможность контроля общественности за ДЭГ. В законопроект ко второму чтению стоит добавить функции наблюдателей», - сказал Павел Данилин.
26 января Госдума приняла в первом чтении законопроект, который устанавливает единые правила проведения дистанционного электронного голосования для всех регионов и на выборах всех уровней. За это решение проголосовали 296 депутатов, 74 выступили против, один воздержался.
Поправки предлагается внести в закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Согласно законопроекту ДЭГ на выборах всех уровней в РФ будет проходить только с использованием ГАС «Выборы» или других сертифицированных государственных информационных систем. Документ также уточняет, что ДЭГ может проводиться с использованием региональных государственных информационных систем, прошедших сертификацию.
Ранее идею организации дистанционного электронного голосования поддержал председатель правления Союза собственников недвижимости Псковской области, член Общественной палаты Псковской области Алексей Кириллов.
Слышали ли вы про биткоин?
Студенты ПсковГУ почтили память Александра Пушкина на традиционной литии в Святогорском монастыре