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Спорт

Александр Кузьмин: Наталья Непряева – невероятной силы спортсменка

Наталья Непряева, занявшая четвёртое место в гонке с раздельным стартом классическим стилем на Олимпийских играх в Пекине, очень талантливая лыжница. Такое мнение высказал мастер спорта по биатлону Александр Кузьмин в эфире выпуска проекта ПАИ «Олимпийский дайджест».

«Это, конечно, разочарование», – отметил Кузьмин, комментируя опоздание спортсменки после бронзового призёра на десятую долю секунды.

«Но хочется сказать, что наши девчонки очень сильные, попасть в десятку на Олимпиаде и бороться за пятёрку-шестёрку – это очень хорошие результаты. Мы сразу расстраиваемся: не в тройке. Но есть невероятно сильные спортсменки, а есть все остальные. И сегодня эти остальные показали, что могут дать бой этим спортсменкам», – отметил он.

«Она отыграла почти 9 секунд на последнем километре, это говорит о многом. <...> Это невероятной силы спортсменка. Конечно, очень обидно», – рассказал он и отметил, что даже не представляет, что сейчас творится у неё на душе.

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