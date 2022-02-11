Продвигать отдельные псковские блюда, а не кухню рекомендует вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России

15:34, 11 февраля 2022, ПАИ

Продвигать отдельные псковские блюда, а не кухню рекомендует вице-президент Федерации рестораторов и отельеров, президент и генеральный директор Международного исполнительного комитета развития и продвижения Black Sea Cuisine Владимир Баканов. Об этом он заявил на гастрономической конференции «Вкус без границ» в медиацентре Псковского агентства информации.

«Думаю, правильно всё-таки сфокусироваться не на псковской кухне, а на псковских блюдах, если мы говорим о гастрономии применительно к региону», - заметил Владимир Баканов в ответ на выступление коллеги, псковского ресторатора Андрея Филатова.

По словам Владимира Баканова, для формирования и продвижения псковской кухни за пределы региона необходимо минимум 50 блюд. «Причём среди них должны быть и закуски, и салаты, и супы, и основные блюда, и десерты. Если вы не можете описать 100 уникальных блюд с вашей территории, то создать кухню довольно сложно. К тому же пока такого не было, чтобы кухня какого-то одного региона становилась широко известна за его пределами. Те же французы и итальянцы - даже у них объём блюд по регионам ограничен, поэтому, к примеру, отдельно кухни Тосканы, Пьемонта или Бретани не слишком широко известны за пределами этих стран, хотя вот американцы вкладывали в это очень много денег. Поэтому в итоге они продвигают просто объединённую французскую и итальянскую кухню», - констатировал Владимир Баканов.