Более 700 новых случаев коронавируса выявили в Псковской области за сутки
80 803 человека заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области. За последние сутки коронавирус подтвердили у 703 человек. Об этом в своём Instagram-аккаунте сообщил губернатор Михаил Ведерников.
Выздоровело 72 944 пациента (за сутки – 188), от COVID-19 скончался 1 491 человек. Всего на лечении находятся 8 886 человек, из которых 8 430 лечатся на дому, 456 – стационарно.
Губернатор напомнил, что для открытия больничного листа сейчас достаточно позвонить по номеру 122 или в свою поликлинику.
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