Ещё три человека скончались от COVID-19 в Псковской области

12:06, 11 февраля 2022, ПАИ

В Псковской области от коронавируса скончались ещё три человека. С начала пандемии от COVID-19 в регионе умер 1 491 человек, пишет официальный Telegram-канал региона.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 80 803 случая COVID-19 (703 — за прошедшие сутки). 72 944 пациента вылечились от коронавируса, из них 188 — за минувшие сутки. На амбулаторном лечении находятся 8 430 пациентов, 456 – на стационарном.