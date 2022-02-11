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Общество

Более 800 жителей Псковской области завершили курс вакцинации 10 февраля

Более 800 жителей Псковской области завершили курс вакцинации 10 февраля. Об этом в своём Instagram-аккаунте заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

С начала пандемии закончили вакцинацию уже 283 485 жителей Псковской области, из них 841 за минувшие сутки. Первый компонент вакцины ввели 287 469 жителей региона, из них 354 сделали это вчера.

Ревакцинировался ещё 271 человек, всего – 41 765. 10 февраля в Псковской области коронавирус подтвердился у 703 человек.

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