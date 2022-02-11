Псковские спортсмены представят Россию на чемпионате и первенстве Европы по тхэквондо
В конце марта в Хорватии пройдёт чемпионат и первенство Европы по тхэквондо, в котором примут участие псковские спортсмены. Об этом во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ рассказал президент Псковской федерации тхэквондо ИТФ Владимир Кочетов.
В основной состав вошли спортсмены Денис Стволов, Алина Ярош и Станислав Шпер. Состязания будут проходить без зрителей и с соблюдением всех противоэпидемических мер.
Владимир Кочетов отметил, что у каждого из спортсменов будет свой тренер, который будет заниматься с ними и готовить к первенству Европы. Продолжительность одной тренировки составляет 2-3 часа.
Спортсменка Алина Ярош уверена, что во время подготовки важно соблюдать режим сна и питания.
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Псковские спортсмены представят Россию на чемпионате и первенстве Европы по тхэквондо
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