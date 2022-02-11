Трём руководителям учреждений образования в Пскове продлили полномочия
Трём руководителям учреждений образования в Пскове продлили срок исполнения обязанностей. Соответствующие решения единогласно приняли депутаты на 62-й сессии Псковской городской Думы, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Так, депутаты согласовали продление срока исполнения обязанностей заведующего муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 57 «Маленькая страна» Ольге Казаковой, директора муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Гармония» Римме Мухтаровой, заведующего муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад комбинированного вида № 54 «Колобок» Ирине Кокоревой.
Слышали ли вы про биткоин?
Алексей Саенко стал начальником управления по градостроительной деятельности администрации Пскова
Центр молодёжи и общественных инициатив Псковской области возглавит Ксения Железникова