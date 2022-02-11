За незаконное использование маткапитала жительниц Гдовского района привлекли к ответственности

12:14, 11 февраля 2022, ПАИ

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Двух жительниц Гдовского района привлекли к ответственности за мошенничество при получении материнского капитала. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

Незаконным обналичиванием материнского капитала женщины занимались в 2017-2018 году. Они предоставили в Пенсионный фонд ложные сведения о том, что им необходимо погасить основной долг и проценты по договору займа, взятого ими на покупку земельных участков и строительство на них жилых домов, якобы с намерением улучшить жилищные условия своей семьи.

В результате преступных действий государству был нанесен материальный ущерб в размере свыше 800 000 рублей.

Суд признал женщин виновными по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ и назначил наказание в виде 1 года лишения свободы условно. Также в пользу отделения Пенсионного фонда РФ с них взыскали земельные участки и все незаконно полученные деньги.