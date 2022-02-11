«Анчартед: На картах не значится»: Том Холланд ищет сокровища в невыдающемся фильме Рубена Фляйшера

17:53, 11 февраля 2022, ПАИ

В кинотеатрах вышла лента «Анчартед: На картах не значится» режиссера Рубена Фляйшера — экранизация одноименной серии видеоигр, где главные роли исполнили Том Холланд и Марк Уолберг, героям которых предстоит отыскать затерянные сокровища. Кинообозреватель Псковского агентства информации Муслим Камалов настаивает, что в фильме может порадовать всего лишь один экшен-эпизод, в остальном — это утонувшее в студийном примитиве необязательное зрелище.

Сэм и Нейтан Дрейки, мальчишки, заряженные духом авантюризма и популярной родительской байкой о том, что они предки «самого пирата Дрейка», мечтают отыскать легендарные затерянные сокровища испанца Фернана Магеллана. Но братья, лишившиеся в раннем детстве родителей, пока живут в католическом приюте под присмотром строгих монашек, поэтому вылазку за ценнейшей, самой первой картой мира приходится устраивать под покровом ночи. Позже их ловят на месте и Сэм, тот, что постарше, сбегает, чтобы не угодить в тюрьму для малолетних, оставив Нейтану напоследок древнее кольцо-талисман.

Спустя 15 лет повзрослевший и окрепший Нейтан (Том Холланд) замешивает коктейли в нью-йоркском баре, дурачит подвыпивших посетителей и подворовывает у них всякие драгоценности. Однажды он застает в заведении коллекционера Виктора Салливана (Марк Уолберг), который предлагает составить ему компанию и отправиться искать те самые сокровища Магеллана. Золото жаждет найти и Сантьяго Монкада (Антонио Бандерас) — потомок богатейшего рода Монкада, спонсировавшего в далекие времена экспедицию известнейшего испанского мореплавателя.

Отправиться в опаснейшее приключение неведомо куда такая же рискованная, отчаянная и безумная затея, как и решиться на экранизацию видеоигры. Говоря о собратьях по жанру, стоит только вспомнить печальный пример «Лары Крофт», где пластикового вида Алисия Викандер старательно пыталась переиграть Анджелину Джоли образца 2001 года в состязании кто сделает больше подъемов с переворотом. Ну а, к слову, новейший «Мортал Комбат» если даже и бьет, то уж не настолько оглушающе. Другими словами, какие бы студии не брались адаптировать ту или иную видеоигру под художественный фильм, они из раза в раз оступаются, а на пути возникают, словно проклятье, нелепые производственные трудности. Вот и получается на выходе какое-то сплошное недоразумение, разжигающее, скорее, ненависть фанатов видеоигр.

Проект «Анчартед», увы, не стал исключением: фильм задумывался еще, подумать только, в 2008 году. Продюсеры пересмотрели за это время целую толпу режиссерских кандидатур — как талантливых (Дэвид О. Расселл, Нил Бёргер), так и не совсем (Сет Гордон, Шон Леви, Трэвис Найт). Картину то запускали уже в производство, то по каким-то причинам останавливали работу над ней и только в 2020 году в режиссерское кресло посадили постановщика Рубена Фляйшера. Известного своей удивительной способностью превратить, казалось бы, рядовой зомби-хоррор в сентиментальный и в то же время запоминающийся саркастичный роуд-муви. В то же время, мы знаем его и как ответственного за отвратительного во всех смыслах «Венома».

То есть, очевидно — Рубен Фляйшер способен одной рукой снимать выдающиеся околоавторские фильмы, а второй, если требуется, даже не шевелить: при особой надобности, он будет четко следовать продюсерским указаниям и в процесс особо не вмешиваться. «Анчартед» именно тот случай, когда даже малейшим проявлением режиссерства, как уникального авторского видения, здесь не пахнет. И это, увы, не то кино, способное удержать в напряжении все два с лишним часа: для аттракциона оно катастрофически вялотекущее, необходимые артефакты отыскиваются слишком легко и быстро, а главное, пожалуй, упущение — в этом фильме совершенно нет ощущения таинственности и приключенческого духа, он просто катастрофически неинтересен. Собственно то, ради чего все затевалось — превратить увлекательнейшую эксклюзивную видеоигру для PlayStation, непревзойденный хит, в крепко сбитый студийный блокбастер — как раз-таки и не удалось. Может, не стоило и утруждаться в таком случае?

По-хорошему, «Анчартед» опоздал лет так на пятнадцать, этот фильм как раз идеально вписался бы сразу после «Сокровищ нации» и «Сахары», во времена повышенного спроса на ординарное приключенческое кино в его классически-обыденном виде. Поскольку тогда надо было срочно придумать чем же перебить эталонного «Индиану Джонса». Сейчас же Sony с ветерком откатились назад, поэтому в «Анчартед» приходится, закатывая глаза, довольствоваться старомодной обязательной программой: весь первый и второй акт состоит из неудачной операции по ограблению на аукционе, вялых пробежек по барселонским крышам, знакомству с подозрительной воровкой Хлоей (София Тейлор Али) чтению древних карт и разгадок мудреных фраз, а также похождений в таинственных мрачных подвалах, затянутых паутиной. Дальше, собственно, сценарная пресность проявляется еще сильнее: всплывают внезапные (но на самом деле дико предсказуемые) предательства, а алчность с эгоизмом в нужный момент меняется на благородство и совестливость. Где-то между проскальзывает невыразительный экшен.

Но все ставки студийных продюсеров были сделаны не столько на головокружительные трюки и перестрелки с погонями, сколько на дуэт Тома Холланда и Марка Уолберга, бро-химия между которыми и должна была сделать весь «Анчартед». Поначалу что-то близкое происходит, но чем дальше мы продвигаемся по сюжету, тем больше их, как бы «милые» и «безобидные», словесные перепалки начинают откровенно раздражать, чем смешить. Бадди-муви не случается. Холланд всеми силами пытается отделаться от преследующего его амплуа Питера Паркера (Человека-паука) и превратиться в нового Индиану Джонса, но в таком случае нужно что-то большее, чем еще одна оголтелая демонстрация своей ловкости и натренированности. Словом, отличить его актерскую игру от той же в «Нет пути домой», а тем более как-то оценить по-новому, с другой стороны, вряд ли вообще выйдет. Другие тоже не лучше: смотреть на Антонио Бандераса в образе аляповатого злодея с идиотской стрижкой без смеха нельзя, попутно каждую сцену с ним приходится задаваться вопросом, что же он забыл в этом фильме. Кстати, о прическах: чемпионом в этом состязании здесь по праву становится злодейка Брэддок (Тати Габриэль), забывшая, видимо, смыть с головы шампунь.

Это кино не держится ни на персонажах (они крайне невыразительны и посредственны в своих характерах), а хотя обязано; ни на драйве (его практически нет); ни на интриге (поиск сокровищ оказывается скучнейшим на всем белом свете, про старшего брата Нейтана вспоминают лишь в самом конце). Чем может удивить или поразить «Анчартед»? Довольно стандартным и заурядным двухчасовым путешествием со скудной географией? Не думается.

Фильм страдает типичными недостатками современной приключенческой картины: сюжет местами провисает, персонажи начинают говорить странными, излишне надуманными фразами, отсутствует напрочь самоирония. Фляйшер, который, вроде бы, даже уловил метод Спилберга или того же Вербински, снимает все почему-то в суматошно-истеричной манере. Где-то после первой половины постановщик уже выдыхается, но даже за это время — ни одного изобретательного кадра, ни одного художественно выверенного, с толком продуманного, эпизода. Весь этот аттракцион тонет в студийном примитиве. Но — кульминационное сражение на оказавшихся в небе старых кораблях, к счастью, хоть как-то оживляет «Анчартед». В остальном, наверное, совершенно необязательное и проходное зрелище, вернуться к которому вряд ли захотят даже фанаты видеоигры. Они, вероятнее всего, предпочтут включить скорее приставку.