В Совфеде предложили сделать психологическую реабилитацию после COVID-19 по ОМС
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила проработать вопрос психиатрической реабилитации после коронавируса по полису ОМС, сообщает ТАСС.
«Мы должны об этом помнить и понимать, что психиатрическая реабилитация должна быть включена (в полис ОМС), как и иные виды постковидной реабилитации», – отметила Матвиенко.
В Псковской области с начала пандемии коронавирусом заразились 80 803 человека, за последние сутки – 703 человека.
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