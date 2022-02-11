В Совфеде предложили сделать психологическую реабилитацию после COVID-19 по ОМС

13:16, 11 февраля 2022, ПАИ

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила проработать вопрос психиатрической реабилитации после коронавируса по полису ОМС, сообщает ТАСС.

«Мы должны об этом помнить и понимать, что психиатрическая реабилитация должна быть включена (в полис ОМС), как и иные виды постковидной реабилитации», – отметила Матвиенко.

В Псковской области с начала пандемии коронавирусом заразились 80 803 человека, за последние сутки – 703 человека.